Su musa eterna cumplió años y la recordó con amor

Valencia Garcete, una de las voces doradas de Paraguay, y la amada eterna del “The Aftermad’s Carlos Báez”, hoy celebra un año de vida desde algún lugar en el cielo. Su ména, recordó todos los momentos inolvidables vividos juntos y sacó sus más profundos sentimientos. Su dulce canto no se fue, sigue latiendo en el corazón del músico paraguayo, pero el techaga’u por la presencia es infinito.

Carlos Báez contó que fue amor a primera vista. Conoció a Valencia en una confusa noche de toque en una fiesta. “Yo llegué y ella estaba en la entrada. Le dije que era músico de los Aftermad’s y me dijo que no iba entrar, que debía pagar entrada, porque mucha gente ya se presentó como músico. Este es el primer recuerdo mágico y simpático que tengo con ella”.

Resulta ser que el clima feo fundió la industria y la fiesta no recaudó la cantidad de dinero suficiente, Valencia formaba parte de la organización y le tiró un dato no tan agradable a Carlos.

“La fiesta era de su colegio, era la organizadora. Durante la noche la invité a bailar, y mientras bailábamos ella me preguntó, ‘Carlos, decime algo, ¿Qué pasa si es que no tenemos todo el dinero para pagarles? El clima está feo y no juntamos lo suficiente”, contó entre risas el músico.

El inicio de esta historia se dio en la década de los 70. A partir de aquel entonces escribieron una linda historia juntos, tuvieron dos hijos a quienes les llamaron, “nuestros dos soles”. Antes de la boda, siempre iban a cabalgar en el Jardín Botánico entre las 9 y las 10 de la mañana.

Lo cierto es que él hasta hoy la recuerda, pese a que la gente pide que deje de nombrarla ndaje, pero su respuesta es, “¿cómo dejo de hablar de la persona con quien viví mi vida y me dio dos hijos?”

Inseparables por más de 30 años, hasta que un día, a sus 57 años, ella partió a raíz de una infección pulmonar. Hoy cumpliría 68 años.

El corazón lleno de recuerdos

“Mi ‘Valkiria’” dorada. Hoy es tu cumpleaños. El tiempo, frío y gélido de la soledad de tu ausencia se desliza ambiguamente lento y terriblemente veloz. Late como una saeta que araña la piel y el miedo ciego y sordo, obstinado y latente que se refugia en el umbral radiante de tus memorias y tus recuerdos”, dice parte de la inspiración que le dedicó a la musa de toda su vida.

“Mientras tanto yo… continúo sintiendo en los labios el eco de tus besos perdidos… y tu piel de luna llena, que me brilla en las noches alumbrando mis caminos... que persiguen tu sombra, cobijada en tus silencios... transitando noches de eterno insomnio, noches que se balancean latentes colgadas en el cielo donde duermen tus ojos que reflejan estrellas celestes y sempiternas”.

Muerto de amor y con el corazón cargado de recuerdos, culminó sus bohemio sentir con, “y es que tus recuerdos dormitan en apagado rumor, con el alma llena y la mente colmada de versos, acuñados en las riberas de tu universo”.