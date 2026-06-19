[VIDEO] Ashá dijeron que falleció el papá de Messi y se armó tremendo guyryry

Florencia Peña estaba a cargo del programa y dijo al aire que falleció el padre de Messi

Una novela interminable se armó en curepilandia cuando Florencia Peña, quien está conduciendo el canal de streaming Luzu, contó que falleció Jorge Messi, el papá del pelotero.

Al parecer fue la producción que le tiró la info sin chequear y Florencia lo contó en vivo, pero todo era bolaterapia.

A raíz de eso se armó un tremendo sarambí y desde Estados Unidos, Nico Occhiato (capo de Luzu) rajó a Florencia y a todo todo el equipo de producción y por su parte Florencia dio un paso al costado.

Pero ahí no terminó todo, porque unas 10 marcas se rajaron del programa debido a la metida de pata y mucha gente está cañeando a Nico porque no dio la cara, sino que le tiró al frente a la producción.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié. Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu .Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué” fue la disculpa que Florencia realizó en sus redes.