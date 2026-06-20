[VIDEO] La regla por la que todos se plaguean: Ndaje Almirón fue rajado por culpa de Vinícius

En la madrugada del sábado durante el partido de Paraguay vs Turquía, Miguel Almirón vio la roja. Al principio nadie entendió qué pasó, pero había sido fue porque se tapo la boca y le dijo algo al rival. ¿Heeeee?

Y sí, es la “Ley Vinícius”, una nueva normativa que la FIFA implementó luego de un fuerte incidente en un partido de Champions League entre el Real Madrid y el Benfica.

En ese encuentro, el jugador argentino Gianluca Prestianni le dijo de todo a Vinícius Júnior y se tapó la boca al discutir.

La nueva regla establece que todo futbolista que sea sorprendido tapándose la boca para hablarle a un rival o al árbitro recibirá una tarjeta roja directa, porque no se puede adivinar lo que está diciendo.

El objetivo principal de esta medida disciplinaria, aprobada por la IFAB, es evitar que los jugadores oculten insultos, lenguaje de odio o comentarios racistas en la cancha. Al no poder leerse los labios en las grabaciones de las cámaras, la FIFA decidió sancionar el acto mismo de ocultar la boca para comunicarse

Almirón fue el primero en ligar una tarjeta por ese motivo.