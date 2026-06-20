Ay de ti, Haití: los “extranjeros” fueron los primeros en irse

La selección de Haití, que por los bolonquis que se viven en su suelo debió siempre hacer de local en el extranjero, fuera de su isla, más exactamente en Curazao, fue el primer equipo en decirle chau chau adiós a la Copa del Mundo 2026.

Si bien queda una fecha en la que ganando y esperando una derrota de Escocia podría igualarlo en cantidad de puntos y superarlo en la diferencia de goles el nuevo criterio que está aplicando la FIFA para esta competencia lo priva de cualquier posibilidad de acceder a la siguiente fase.

Cambiaron todo

Pasa que la FIFA modificó las reglas de desempate y ahora mandan los enfrentamientos directos entre las selecciones, según especifica en el “Artículo 13” del reglamento oficial del certamen.

Con esto, en el hipotético caso que se den un par de resultados, Haití podría quedar por sobre Escocia por goles, pero ambos con solo 3 puntos luchando por el tercer puesto (Brasil y Marruecos ya tienen 4).

Pero cómo los peloteros de la tierra del whisky se impusieron en el debut a los haitianos, los privaron de toda chance de seguir con vida.

Esta nueva variante también permitió que México se asegure la cima de su grupo y la correspondiente clasificación a los 16avos de final tras dos jornadas.