De frente, la maina se atrevió a mostrar más

La maina llegó con todo para dar su aliento a la albirro.

Siempre cabalera y con su onda bien definida llegó Marisol Olmedo a la fiesta mundialista donde los albirrojos se enfrentan a los turcos. Bien de blanco pero mostrando un poco más de lo que fue en el encuentro frente a los yanquis, La cuerona peló un crop top con un shortcito blanco y el detalle perfecto un pañuelo de encaje con los colores de nuestra querida bandera paraguaya.

El entusiasmo de la maina está con todo porque con su forma de alentar quiere exigir resultados positivos para todos los paraguayos en esta Copa del Mundo.