“Es una tontería pero son las reglas” he’i Roque Santa Cruz

Roque Santa Cruz, una de las grandes figuras que tuvo el fútbol paraguayo y la selección nacional, habló sobre lo que fue la expulsión de Miguel Almirón, quien vio la tarjeta roja luego de haberse tapado la boca para decirle algo a un turco en medio de un cruce caliente que se dio luego que Isidro Pitta haya recibido una falta que él rérere dejó pasar.

“Estas son cosas del fútbol moderno para mí esto es una tontería pero son las reglas que hay que respetarlas”, he’i en la cadena Telemundo el excelente delantero tetracampeón con Olimpia y con una vasta trayectoria en el fútbol europeo.

Almirón, que no venía realizando un buen partido, se fue solo el final de la primera etapa luego de haberse cubierto con la mano la boca lo cual fue visto por la gente del VAr, que llamó al árbitro para pedir su expulsión, la primera en esta Copa del Mundo con las nuevas reglas.