Adriano Tomás Custodio Mendes, exfutbolista caboverdiano y con pasado cerrista durante la temporada 1988, le contó a Crónica acerca de cómo vivió el debut y la clasificación histórica de su país en un mundial. El expelotero que hoy reside en curepilandia arribó kuri al club paraguayo, luego de un paso purete por el Blooming de Bolivia.

“Jamás me imaginé vivir para ver a mi país en un mundial”, le bajó de entrada voi, para luego agregar que “si te digo que si me imaginaba todo esto te estaría mintiendo, hay una realidad, estamos hablando de un equipo que nunca jugó un mundial, es la primera vez que lo hace y yo ni pensé que lo iba a ver alguna vez, porque es muy difícil, es un fútbol que es amateur, vos fijate que tienen jugadores que ni siquiera hablan el idioma”, agregó.

Acerca de sus expectativas, mencionó que “yo el mundial lo disfruto, pero no me ilusiono, todos debemos saber y conocer nuestras limitaciones, porque también sabemos que la confianza te mata, yo no me quiero ilusionar porque yo ya estoy contento con que Cabo Verde esté jugando un mundial, con eso ya ganó, luego todo lo que venga en adelante bienvenido sea, nosotros no nos vamos a ilusionar. Es una realidad, vamos a competir, hay que soñar, pero también hay que ser realistas”, expresó.

Sobre la notoriedad que ganó katu el país he’i que “cuando yo jugaba, nadie sabía dónde quedaba Cabo Verde. Ahora todos lo googlean, todo eso gracias a un mundial. Me emocionó muchísimo. Siempre dije que el caboverdiano nace con una pelota”, declaró.

“ME SORPRENDIÓ

MUCHÍSIMO EL

NIVEL”, LANZÓ

En cuanto a lo que vio hasta ahora opoi que “me sorprendió muchísimo el nivel del equipo, más que nada en la táctica para mí fue muy, pero muy bueno, los jugadores lo ejecutaron de gran manera. No hicieron solo un esfuerzo del cien por ciento, se sacrificaron al doscientos por ciento. La verdad que muy meritorio”, señaló.

Avei remarcó que contra Uruguay (mañana a las 19:00) “va a ser totalmente diferente, te hago una comparación: España para llegar al arco debe hacer paredes y quieren entrar hasta el área, nunca te van a rematar desde afuera del área, Uruguay es todo lo contrario”, opoi.

“EN CERRO MI

ESTADÍA FUE

MUY BUENA”

Mendes también recordó que su paso en el Ciclón fue uno de los mejores ndaje voi. “En Cerro mi estadía fue muy buena. Mi paso por el fútbol paraguayo fue muy bueno, está demás que te lo diga yo, el cariño del cerrista hasta el día de hoy la tengo, cuando me encuentro con algún hincha hay buena onda, palabras muy lindas para conmigo, los periodistas me llaman, me hacen notas. Si es que pasaba desapercibido, no me llamaría nadie. Mi estadía fue muy buena la verdad, tuve la suerte de llegar a un equipo campeón y jugar la Copa Libertadores”, culminó el exjugador.