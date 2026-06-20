La rubia del Mundial y su sentimiento del alma

La cuerona Lilian Ruiz sigue celebrando la victoria albirroja ante Turquía. No es para menos, el triunfazo que metieron los albirrojos mantiene a Paraguay con vida dentro de la Copa del Mundo. Ella recorre por las calles de yanquilandia con toda su alegría y contagia espíritu paraguayo al rollo. En su perfil de Instagram peló facha y tiró una interesante reflexión que ndemopirimba voi.

“Hay algo que nos une a todos los paraguayos, estemos donde estemos: el amor por nuestra tierra y la emoción de ver nuestros colores en el mundo. Porque Paraguay no es solo un país, es un sentimiento que se lleva en el alma”, dijo en su posteó la rubiaza.

Su remate contundente fue, “podrán pasar los años y cambiar los lugares, pero hay algo que nunca cambia: el orgullo inmenso de decir con el corazón… ¡Soy paraguaya y amo a mi Paraguay!”