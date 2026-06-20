Lari quebró en llanto por la pasión albirroja

“Mi ritmo cardiaco en este momento está en 105. O sea siento una emoción que no la había vivido nunca antes, me siento ridícula”, fueron las expresiones de la “novia del Mundial” en plena cobertura en vivo desde el Levi’s Stadium. Ella no termina de creer todo lo que está viviendo, las emociones son fuertes al punto que dejó caer unas lágrimas. La conmovedora escena y muestra gigante de amor de la morenaza se dio en la previa del encuentro de Paraguay ante Turquía por la Copa del Mundo.

“Desde abajo hasta arriba estoy sintiendo un pirĩ y unas ganas enormes de llorar. Uno nunca se imagina estar acá, hablando de la Selección Paraguaya de Fútbol y de todo el proceso que estamos viviendo”, dijo altamente emocionada Larissa Riquelme, quien desde que se enteró que Paraguay estaría en la Copa del Mundo lo vivió con locura.

La “novia del Mundial” tira un respaldo purete y mbarete voi a los albirrojos, la historia está escrita y los resultados son parte de ella, pero lo más fuerte es la vivencia que tiene toda esta fiesta peloteril que después de 16 años tiene a Paraguay entre sus competidores.

“Si bien no tocar lo que ya pasó, porque lo que pasó ya pasó. Aquí estamos todos con la mejor energía. Oramos en el césped del Levi’s Stadium para que el de arriba nos de la dicha y la virtud de que nos de poder sumar puntos”, contó cómo se vivieron los momentos preciosos desde San Francisco.

Larissa Riquelme deja, dejó, un antes y un después en la historia de los mundiales. Su icónica figura en el 2010, su imagen que recorrió el mundo entero, hizo que desde la clasificación albirroja, Paraguay esté en la vidriera mundial, por la clasificación de los peloteros y también por la inmediatez con la que los medios volvieron a contactarla para saber si estaría presente o no en yanquilandia.

Segundo tiempo y revancha

Con una carrera profesional ya formada, la preparación de años, madurez y una visión diferente de los medios, Larissa Riquelme estuvo entre las convocadas para ir a la Copa del Mundo como periodista deportiva de La Tribu 650 AM. En el 2010 se coronó como la “novia del Mundial” sin estar presente en Sudáfrica, hoy es un instrumento de la comunicación para transmitir todo lo que se vive en América del Norte.

Dicho por Larissa Riquelme, antes de su viaje a yanquilandia, siempre estuvo muy emocionada y con un orgullo especial, porque poco antes de concretarse su sueño de vivir la Copa del Mundo en primera persona, ella había recibido su título profesional. Sin embargo, su trayectoria en medios avalan su calidad de comunicadora.