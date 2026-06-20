“No hay otra explicación, el Jasy Jatere le llevó a mi hijo”

La increíble historia del pequeño Matías sigue dando que hablar en todo el país. El niño, que el próximo 29 de junio cumplirá 3 años, fue encontrado sano y salvo luego de permanecer desaparecido durante 36 horas. Estaba sentado tranquilamente al costado de un arroyo, a unos 9 kilómetros de la casa de sus abuelos, en la zona de Kokue Pyahu, en Pedro Juan Caballero.

La aparición del pequeño abrió un montón de interrogantes, especialmente porque fue encontrado en buen estado de salud pese al intenso frío y a la distancia recorrida. Para su padre, Fernando, la explicación podría estar en las antiguas creencias populares de la zona.“Estoy feliz al lado de mi campeón, siempre estuve muy seguro de que iba a encontrar a mi hijo”, dijo a Crónica emocionado.

A medida que pasan las horas surgen más preguntas que respuestas. ¿Cómo un niño tan pequeño pudo llegar tan lejos? ¿Cómo soportó el frío de la noche sin sufrir mayores consecuencias?“Es algo muy extraño. Estoy seguro de que el Jasy Jatere le llevó y le cuidó demasiado bien. Le alimentó con mandarina y acerola. Él no tenía ni sed cuando le encontramos, estuvo muy bien cuidado. Es algo demasiado extraño, otra cosa no puede ser. Ningún niño va a caminar 9 kilómetros”, expresó. Uno de los aspectos que más llama la atención es que el pequeño habría consumido frutas que no existen en el lugar donde fue encontrado.

“A mi hijo le encanta la acerola, pero en la zona donde se le encontró no hay ni mandarinas ni acerolas, solo plantación de maíz. La gente de Kokue Pyahu cree en los seres mitológicos porque estamos cerca de las chacras”, he’i.Fernando reveló además que no es la primera vez que Matías desaparece de manera inexplicable.“Esta es la tercera vez que se pierde. La primera vez se le encontró a unos dos kilómetros de la casa, cerca de un arroyo también, cuando recién había cumplido 2 años. La segunda vez le encontró su abuelo cuando se estaba yendo hacia la chacra, lejos de su casa”, contó.

El padre aseguró que intentó obtener alguna respuesta del pequeño, pero la reacción del niño terminó aumentando el misterio.“Él no habla muy bien. Le pregunté quién te llevó y apuntaba hacia la plantación de maíz. Es impresionante, son como 50 hectáreas. Es un milagro que le hayamos encontrado sano y sin ningún rasguño”, relató.

EL CAPATAZ LO ENCONTRÓ DESCALZO

Según explicó, fue “el capataz de la estancia fue quien le encontró al costado de un arroyito. Estaba sentado tranquilo sobre una piedra y descalzo”, recordó. Lo que más impacta a la familia es que el pequeño soportó una noche de intenso frío sin sufrir daños. “Lo increíble es que aguantó todo. Esa noche que estaba desaparecido hizo mucho frío. Yo no pegué un ojo pensando en mi hijo”, confesó.

EL PEQUEÑO SERÁ BAUTIZADO HE’I

En la zona, muchos pobladores relacionan lo ocurrido con las antiguas leyendas guaraníes, especialmente con la figura del Jasy Jatere.“Mi hijo todavía no está bautizado y eso más nos hace creer que fue el Jasy Jatere quien le llevó. Demasiado bien le cuidó. La gente de antes siempre decía que el Jasy Jatere daba de comer frutos a los niños que llevaba. La gente de la zona también cree que fue ese ser mitológico quien le llevó”, manifestó.Tras el susto y el alivio por el reencuentro, Fernando tomó una decisión para proteger a su hijo: “Ahora mi hijo ya va a vivir conmigo en la ciudad de Pedro Juan. Ya no se va a ir a la chacra con sus abuelos y le voy a bautizar. Es un campeón”, finalizó.