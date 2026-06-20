Rosy Alderete pureó body albirrojo

Un body bien paraguayo, un saquito liviano en tono cremoso, pollerita de vaquero y botas altas negras fue la moda que metió Rosy Alderete para salir a mostrar la garra guaraní en yanquilandia. Lo que al rollo le enloqueció en la previa del encuentro frente a Turquía fue el anuncio que tiró la cuerona, pero, ¿será cierto?

La madrina de la “O”, avisó que usaría la tanga que utiliza como cábala en los partidos oficiales para que el leka tenga buenos resultados. Lo cierto es que la madri fue a despilfarrar facha en el Levi´s Stadium. Fuerte´i el outfit veraniego y explosivo que metió la morenaza.