Sole Franco cumplió un sueño con su hijo

Soledad Franco es una de las más emocionadas con el Mundial peloteril. Ella tiene una historia muy fuerte con la albirroja y el fútbol mismo, la periodista deportiva contó en un video como vivió uno de los partidos con su hijo sentado a su lado, “Uno de mis grandes sueños era estar sentada con mi hijo, al lado, en una Copa del Mundo”, confesó

“Lloré porque soy humana”, dijo ella. Sus expresiones se dan en torno a la reacción del lloro del pelotero Diego Gómez y que cada uno vive sus sentimientos de forma diferente, pero el rollo está entusiasmado. Es tan fuerte la emoción e ilusión que viven todos los paraguayos en esta Copa del Mundo que Sole busca la empatía, evidenciando lo importante que es el apoyo a los seleccionados albirrojos en todo momento.

En lo profesional, aseguró, “es muy increíble toda la cobertura y el trabajo que venimos haciendo con La Tribu 650 AM. Estamos pasando bien, nos estamos divirtiendo, haciendo lo que nos gusta”, contó ella quien con un inglés perfecto interactúa a full también con los yanqui kuera y personas de otros países. ¡Cobertura de nivel, señooraa!

Lo lindo de esta aventura que viene detrás del fútbol es como disfruta y comparte toda esta experiencia con su familia. En un videito, se armó la fiesta y se visualiza lo feliz que es ella abrazada a su mena bailando una polkita paraguaya. ¡Paraguayaite luego es Sole!