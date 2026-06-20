Sufrió bullying por nerd y será doctor en Inglaterra

Guillermo Zaracho es un estudiante sobresaliente que tiene como meta mejorar nuestro sistema de educación. Se está capacitando a full en Inglaterra, en universidades como Oxford y Bath, donde cursa un doctorado en Educación, a sus 27 años.

En charla con Crónica, contó que hizo el cole en Ñemby donde fue “mejor alumno desde el sexto grado hasta el tercero de la media. Recibí mención de honor y culminé como técnico en Administración de Empresas. Quería ir a la universidad y trabajar, como todos, pero como era menor no podía”.

Entre las anécdotas que le tocó vivir, recordó que “en el colegio me decían nerd porque era aplicado, me hacían bullying por eso. Cuando me tocaba ser abanderado me decían que no me iba a servir de nada. Trataban de desmotivar, pero no pudieron”.

Él recuerda, con orgullo, su paso por colegios como Canaan y Técnico de las Américas de Ñemby; “hice oídos sordos a todos esos comentarios”.

Empezó a trabajar

Guillermo contó que hizo trabajos informales en sus primeros pasos en el ámbito laboral. “Empecé en el mercado de San Lorenzo, en un bazar, haciendo de todo; limpiador, hacía pedidos, atendía, facturaba, hacía reportes… y como mi carrera era negocios, hacía contabilidad también. Me acuerdo mi primer sueldo fue G. 350.000 por semana. Eso me ayudó muchísimo a formar mi carácter y estoy muy agradecido por ello”, he’i.

Con el paso del tiempo se presentaron nuevas oportunidades. Iba a empezar el segundo año de su carrera y saltó la posibilidad “de ser docente. Era en el bañado Norte. Me fui a enseñar inglés, desde el prescolar al 3° año de la Media, a tiempo completo. Esa experiencia me cambió la vida, vi cómo la educación transformaba la vida de mis alumnos, de las familias y la comunidad en sí”.

Esa realidad lo tocó en lo profundo al punto que “encontré mi vocación en la educación. Tenía pensado estudiar inglés para ir al extranjero a cursar Economía, Negocios o lo que sea, pero al ser docente entendí lo que realmente era para mí. Entonces terminé mi carrera en la Universidad Evangélica y me recibí de Licenciado en Lengua Inglesa y Educación. A partir de ahí, mi sueño es algún día mejorar el sistema de educación en mi país”.

Hizo su masterado en Educación, en Oxford, Inglaterra.

Becal fue una llave que le abrió puertas

Tras culminar la licenciatura buscó maestrías en el extranjero. “Me fijé en Nueva Zelanda y Australia porque aceptan mucho a paraguayos. Pero mi papá me dijo que vea universidades top, como Harvard, Oxford, Cambridge… La verdad no creía que me aceptaran”, he’i.

Tras barajar opciones “opté por Oxford, Inglaterra, porque era un precio razonable y lo cubría con las becas Becal. Contra todo pronóstico, me aceptan tras el largo proceso de admisión. Hice la maestría en un año y enseñé en el segundo año de estadía”.

¡Ya “Bath” a ser doctor!

Tras terminar la maestría en Oxford volvió a Paraguay y trabajó como docente. Ahí inició su interés por la investigación en la educación y apuntó al doctorado. “En septiembre del año pasado volví a Inglaterra para hacer el doctorado”, comentó.

Una vez que el docente le da el aval al proyecto, recién ahí uno se puede postular. “Este proyecto trata del acceso a tecnologías educativas en Paraguay y la alfabetización digital comparada con la región en Latinoamérica y cómo eso afecta el conocimiento cívico en los estudiantes. Logré ingresar a University of Bath”.

Foto de su época de colegio que fue mejor alumno desde el 6° grado al 3° de la medida.

Nada detuvo sus ganas de aprender

Guillermo intentó estudiar Economía, pero el laburo no se lo permitió. “Trabajaba de 07:00 a 19:00 y no me daba el horario”, recordó. Ahí descubrió Licenciatura en Lengua Inglesa con énfasis en Educación, en la Universidad Evangélica del Paraguay.

Postuló para una beca que consistía “en un 50% de descuento total a cambio de servicio como limpiar baños, aulas, cortar el pasto, limpiar los vidrios. Muchas cosas tuve que hacer, por lo cual también estoy muy agradecido porque le da valor a lo que le tenés”.