[VIDEO] Triunfó la albirró pero mirá cómo lo celebró todo el mundo

Desde que inició el partido entre Paraguay y Turquía se vio una marcada tendencia de hinchas paraguayos. Ah, no, muchísima gente extranjera aveí apoyaba a la albirroja.
“No podes no querer que gane Paraguay”, “Vamos hermanos paraguayos”, “Paraguay es lo mas hermoso que hay, se merecen ganar”, fueron algunas de las frases que la gente tiraba en redes. Desde argentinos, brasileros y hasta mexicanos nos apoyaban.
No podes festejar la victoria de una selección que no es la Argentina— PEPE (@soyunargento) June 20, 2026
Yo festejando el triunfo de Paraguay vs Turquía con un golazo de Galarza Fonda pic.twitter.com/Jx3daCE3F6
"Cómo vas a festejar un resultado de un país que no es el tuyo?"— Esperme (@Espertma_) June 20, 2026
Yo festejando la victoria de Paraguay a Turquía pic.twitter.com/AQdEGGMEfU
GOLAZO DE MATÍAS GALARZA FONDA PARA PONER EL 1-0 DE PARAGUAY ANTE TURQUÍA— LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA) June 20, 2026
GRITENLO GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL https://t.co/pqtNZ0zNnV pic.twitter.com/6BqDAZ7okF