Deportes

[VIDEO] Triunfó la albirró pero mirá cómo lo celebró todo el mundo

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El abrazo de Alfaro y la joya al final del partido. Todo era festejo (Foto: Emilio Ayala)

Desde que inició el partido entre Paraguay y Turquía se vio una marcada tendencia de hinchas paraguayos. Ah, no, muchísima gente extranjera aveí apoyaba a la albirroja.

“No podes no querer que gane Paraguay”, “Vamos hermanos paraguayos”, “Paraguay es lo mas hermoso que hay, se merecen ganar”, fueron algunas de las frases que la gente tiraba en redes. Desde argentinos, brasileros y hasta mexicanos nos apoyaban.

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