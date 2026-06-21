Anina peiko vai, amiga, si ganó la Albirroja

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, más específicamente sobre la Avenida Pinedo de la ciudad, luego de los efusivos festejos por el resultado de la Albirroja ante Turquía en la Copa del Mundo.

Desde luego, los transeúntes no perdieron la oportunidad de capturar el momento con sus celulares, y tampoco faltaron los comentarios, con internautas diciendo frases como “sus padres estarán orgulloso”, “menos mal que ganamos, no quieren ver si perdíamos” o “cada quien festeja a su manera”.