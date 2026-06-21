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[VIDEO] Chemopirimba: El momento más emotivo luego del chute de la albirró

La hinchada paraguaya presente en el estadio californiano celebró cantando la emocionante canción patria luego de derrotar a Turquía.

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Hinchas paraguayos cantando Patria Querida en San Francisco.

En uno de los momentos más emotivos de toda la jornada mundialista de la madrugada de este sábado, los hinchas compatriotas comenzaron a cantar la incomparable “Patria Querida” en pleno Levi’s Stadium de San Francisco, tanto antes como después de la gran victoria paraguaya ante Turquía por 1-0.

La letra de la canción aparte es de lo más apropiada para el partido que jugó la Albirroja, ya que ante miles de adversidades, incluyendo un expulsado, terminó soportando y logró una de sus victoria más épicas en un Mundial.

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