[VIDEO] Chemopirimba: El momento más emotivo luego del chute de la albirró

En uno de los momentos más emotivos de toda la jornada mundialista de la madrugada de este sábado, los hinchas compatriotas comenzaron a cantar la incomparable “Patria Querida” en pleno Levi’s Stadium de San Francisco, tanto antes como después de la gran victoria paraguaya ante Turquía por 1-0.
La letra de la canción aparte es de lo más apropiada para el partido que jugó la Albirroja, ya que ante miles de adversidades, incluyendo un expulsado, terminó soportando y logró una de sus victoria más épicas en un Mundial.
Patria Querida en San Francisco pic.twitter.com/hiPjx5KzSF— Pelota Tata (@pelota_tata) June 20, 2026