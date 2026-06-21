[VIDEO] El capo de la Orquesta de Cateura emocionado con la Albirroja y con su papá

A través de sus redes sociales, el Director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, Flavio Hernán Chávez Morán, publicó un vídeo segundos después del gol de Mati Galarza ante Turquía mostrando la emoción de su padre, que lo acompañó en el partido, señalando lo agradecido que se siente por tener la oportunidad de compartir ese momento con él.

Hay que recordar que el juego se disputó técnicamente un día antes del Día del Padre acá en Paraguay, ya que en nuestro país comenzó en las primeras horas del sábado, aunque en San Francisco seguía siendo viernes.