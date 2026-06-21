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Referí del partido de Paraguay ko’agä ha’e enemigo número 1

El árbitro salvadoreño Iván Bartón fue la principal víctima de los memes de los perros luego de su cuestionada labor en el partido de la Albirró.

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Los memes no perdonaron al árbitro salvadoreño del partido de Paraguay.

Entre las constantes faltas pequeñas que siempre eran para Turquía, la cantidad de minutos que dejó pasar luego de que acabara el descuento en ambos tiempos, y la expulsión de “Miggy” Almirón por taparse la boca, el referí Iván Bartón ha sido incluso ya propuesto como candidato ideal para el Judas Kái.

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