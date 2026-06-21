Referí del partido de Paraguay ko’agä ha’e enemigo número 1

Entre las constantes faltas pequeñas que siempre eran para Turquía, la cantidad de minutos que dejó pasar luego de que acabara el descuento en ambos tiempos, y la expulsión de “Miggy” Almirón por taparse la boca, el referí Iván Bartón ha sido incluso ya propuesto como candidato ideal para el Judas Kái.
Directo al Judas Kai pic.twitter.com/DSWcmXpK1y— BrunoLedesma (@brunoledesmab) June 20, 2026
Paraguay respira— Carlos Figueredo (@Carsperi) June 20, 2026
El arbitro: pic.twitter.com/JMHL3KPbyz
el árbitro en cualquier momento para Turquía: pic.twitter.com/rB6Kbb0GRz— Mati 🇻🇦🇵🇾 (@Matikceres16) June 20, 2026
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El árbitro ladron después de agregar 20 minutos y que no empate Turquía pic.twitter.com/vfNVO51geK— Pollismo (@PollismoPostin) June 20, 2026
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