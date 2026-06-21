Referí del partido de Paraguay ko’agä ha’e enemigo número 1

Los memes no perdonaron al árbitro salvadoreño del partido de Paraguay.

Entre las constantes faltas pequeñas que siempre eran para Turquía, la cantidad de minutos que dejó pasar luego de que acabara el descuento en ambos tiempos, y la expulsión de “Miggy” Almirón por taparse la boca, el referí Iván Bartón ha sido incluso ya propuesto como candidato ideal para el Judas Kái.

Directo al Judas Kai pic.twitter.com/DSWcmXpK1y — BrunoLedesma (@brunoledesmab) June 20, 2026

Paraguay respira



El arbitro: pic.twitter.com/JMHL3KPbyz — Carlos Figueredo (@Carsperi) June 20, 2026

el árbitro en cualquier momento para Turquía: pic.twitter.com/rB6Kbb0GRz — Mati 🇻🇦🇵🇾 (@Matikceres16) June 20, 2026