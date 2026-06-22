Acusan a Mati de llevarse reloj del árbitro pero él lo devolvió

En la filmación, en medio de un tumulto entre jugadores paraguayos y turcos, en un momento se ve que Matías Galarza encuentra el reloj de Iván Barton, referí de El Salvador encargado del partido de la Albirroja el pasado sábado, y decide levantarlo del suelo para ponérselo en la muñeca.

Según lo que se ha señalado en los medios, el cronómetro en cuestión costaría alrededor de 40 millones de guaraníes, e incluso se dijo que desde Turquía afirman que Galarza se lo habría llevado. Lo cierto es que, minutos después, Mati se acercó al árbitro para devolvérselo.