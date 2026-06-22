Acusan a Mati de llevarse reloj del árbitro pero él lo devolvió

En la filmación, en medio de un tumulto entre jugadores paraguayos y turcos, en un momento se ve que Matías Galarza encuentra el reloj de Iván Barton, referí de El Salvador encargado del partido de la Albirroja el pasado sábado, y decide levantarlo del suelo para ponérselo en la muñeca.
Según lo que se ha señalado en los medios, el cronómetro en cuestión costaría alrededor de 40 millones de guaraníes, e incluso se dijo que desde Turquía afirman que Galarza se lo habría llevado. Lo cierto es que, minutos después, Mati se acercó al árbitro para devolvérselo.
Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin saatini çalmış!— 23 DERECE (@yirmiucderece) June 20, 2026
Paraguaylı futbolcu Matias Galarza, maçın 45. dakikasında hakemin düşen saatini çaldı.
Saati yerden alıp kendi koluna takan futbolcunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
FIFA'nın bu centilmenlik dışı… pic.twitter.com/xRdFffzQjc