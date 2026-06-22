Años sin verse: hermanos se dan un abrazo mundial

El fútbol suele regalar alegrías dentro de la cancha, pero, desde las gradas, de vez en cuando también escribe historias que llegan directo al corazón. Eso fue lo que vivieron dos hermanos encarnacenos que llevaban más de dos años sin verse y que tuvieron un reencuentro inolvidable en medio de la fiesta mundialista de la Albirroja.

“Pitu” Gascha, quien actualmente reside en Nueva York, decidió mantener en secreto un viaje que terminó convirtiéndose en una de las escenas más emotivas que dejó la victoria paraguaya ante Turquía.

Después de 2 años volvieron a verse los hermanos encarnacenos.

Con la ayuda de unos amigos logró encontrar a su hermano “Choco” en las gradas del estadio en San Francisco y sorprenderlo con un abrazo que emocionó a todos los presentes.

“Hace más de dos años estoy en Nueva York. Yo sabía que mi hermano vendría a los Estados Unidos para ver el partido de la Albirroja. Yo le dije que no iba a poder viajar, ya que desde Nueva York hasta San Francisco, donde jugó la Albirroja, son seis horas de viaje en avión”, empezó contando a Crónica “Pitu”, un encarnaceno, hijo de padre japonés y madre paraguaya.

“La verdad es que yo le quería dar una sorpresa. Con la ayuda de dos amigos le caí en el estadio. Mis amigos me ayudaron a saber su ubicación, el número de asiento, y fue así que le di una sorpresa muy emotiva. Es el primer familiar a quien puedo ver y abrazar desde que vine de Encarnación. Fue una sensación que no puedo describir; ese abrazo que nos dimos”, relató.

El emotivo encuentro quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Muchos se sintieron identificados con la historia de los hermanos, separados por la distancia pero unidos por el amor familiar y la pasión por la Albirroja.

“Trabajo en una tienda de béisbol y, bueno, ya estoy haciendo mi vida en los Estados Unidos. Ahora me voy a quedar una semana en California esperando el próximo partido de la Albirroja. Ya no voy a estar cerca de mi hermano en las graderías, pero vamos a disfrutar juntos el siguiente partido y espero que también lo festejemos de nuevo”, dijo entre risas.

NADIA SE IMAGINÓ QUE SE ENCONTRARÍAN

“Pitu” también contó que la sorpresa fue preparada con total hermetismo, ya que ninguno de sus familiares estaba al tanto de sus planes.

“Soy el quinto de seis hermanos, todos están en Paraguay. Ninguno de mis hermanos ni mi mamá sabía que le daría la sorpresa a ‘Choco’. No pensé que se iba a hacer viral nuestro encuentro. Quizá lo que lo hizo viral fue lo emotivo; esa sensación de ver a tu hermano después de dos años y poder abrazarlo es algo inexplicable”, expresó.

“La emoción ese día fue por partida doble, fue un día muy especial, estar en un partido del mundial en donde llegamos después de 16 años, ver y poder abrazar a mi hermano y encima gritamos y festejamos junto el gol de la victoria, más no se le puede pedir a la vida”, finalizó.