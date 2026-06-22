Chipi oñemosẽ del Mundial por insultar al árbitro y a la FIFA

Jorge “Chipi” Vera sufrió el retiro de su acreditación para cubrir y trabajar durante la actual Copa del Mundo 2026, esto luego de un fuerte exabrupto durante su relato a raíz de la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca ante Turquía el pasado sábado. Fuertes dichos como “hijos de p…” formaron parte de lo expresado por “Chipi”.

El periodista trató de ladrón no solo al árbitro Iván Barton, sino que también mencionó a la FIFA y hasta al presidente de esta Gianni Infantino. Incluso en un momento se dirigió al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, pidiendo que se saque menos fotos con el mandamás del fútbol mundial.

En medio de los nervios hasta llegó a decir que “mataron el fútbol”. El relator señaló que pedía disculpas y que en esos segundos no fue un ejemplo para su familia, extendiendo su pedido de perdón a sus compañeros y audiencia. Es debido a lo ocurrido que hoy ya no formó parte de su programa habitual en su medio.

Al margen de esto, aclaró que no necesariamente significa que esté de acuerdo con cierto tipo de normativas que la FIFA está aplicando actualmente.