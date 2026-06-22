Conflicto en Caaguazú por cumplir la última voluntad de fallecido

La madre de un hombre fallecido en Campo 9, Caaguazú, llamado Daniel Galeano Frutos alias “Rubio”, expresó su rechazo a la idea de que este sea cremado recurriendo a la Justicia, aunque por otro lado, una de las hijas del difunto brindó detalles y afirmó que solo están buscando cumplir con la voluntad que les manifestó su progenitor en vida.

La hija en cuestión es Dalila Galeano, quien dijo a C9N que de hecho su abuela, madre de su padre, nunca estuvo para su hijo en los tiempos en los que este estuvo convaleciente recientemente, ya que había tenido cáncer. Incluso señaló que cuando ella nació su abuela los dejó en la calle.

Relató que de niña, tuvieron que vivir en la Seccional Colorada de la ciudad gracias al intendente, y que con el paso del tiempo su padre hizo las paces con su abuela para retomar algo de contacto, aunque en todo momento aclaró que desde hace años ella y su hermano no tienen mucha relación con la madre de su papá.

Por su parte, del lado de la abuela de Dalila y de los hermanos de “Rubio”, se asegura que este último nunca manifestó querer ser cremado, y que dijo desear ser enterrado con los restos de su abuelo, veterano de la Guerra del Chaco.

Entre ambos bandos hay acusaciones cruzadas respecto a dinero, ya que mientras Dalila señala que desde el lado de la abuela hicieron una colecta en la que se quedaron con todo lo recaudado, por el contrario esta y sus hijos la acusan a ella de vender todos los objetos de valor de su padre.