“El abrazo que miles de paraguayos te quieren dar”

Mati, junto a su padre, protagonizaron una de las imágenes más emotivas luego del triunfo albirrojo. (Foto Instagram)

Matías Galarza, figura ante Turquía en el primer triunfo de la Albirró, gozó junto con su familia completa en suelo yanqui el día del padre. El autor del golazo para sellar la victoria de nuestra sele, pasó un finde purete, rodeado de sus seres queridos que lo acompañan en la máxima cita.

Rolando Galarza, exfutbolista y padre del mediocampista de la selección paraguaya, no se guardó elogios para con su retoño y escribió unas líneas emotivas en su cuenta de Instagram.

“Hoy represento a esos miles de paraguayos que te quieren dar ese abrazo, no solo por tu gol, sino por la garra y el corazón que dejaste dentro de la cancha, demostraron de qué están hechos los paraguayos. Orgulloso de vos, a seguir así que esto no termina acá. Te amo Mati”, expresó el papá emocionado en su red social.

Sobre lo que le generó el gran encuentro que realizó la sele ante los turcos, mencionó que “orgullo, yo como padre estoy sintiendo el orgullo de todo un país por lo que hicieron los muchachos en cancha, mostraron la garra guaraní”, lanzó en comunicación con la 780 AM.

Luego agregó que “estamos muy contentos, muy alegres, la alegría que le dieron los muchachos a todo un pueblo no tiene nombre”, añadió. Acerca del rendimiento de su hijo cuando se viste de seleccionado, opoi “estaba motivado, él cuando se pone la camiseta de la selección parece que adquiere superpoderes”, declaró.

Acerca de la polémica que lo rodeó antes del encuentro decisivo, en donde lo acusaron de estar deprimido y sin ganas de jugar (porque no iba a ser tenido en cuenta en River), he’i que “hablé antes y después del partido con él. Estaba muy tranquilo. Se habló mucho en la semana de una boludez. Macanada péa, me dijo. Hizo callar muchas bocas”, le bajó.

Upei acotó que “¿quién va a pensar en otro equipo mientras estás en el mundial?”, siguió. En cuanto a quién heredó la pegada, respondió que “la zurda no sé de quién, los huevos los sacó de mí”, opoi Galarza.

El preparador de arqueros también analizó la roja de Almirón, remarcando que “se está matando el fútbol, imagináte que le expulsen a un jugador por taparse la boca”.

“GRACIAS POR

SER LOS HIJOS

QUE SON”, TIRÓ

Rolando Galarza, sensible, avei lanzó otra dedicatoria a sus tres chicuelos en su cuenta, expresando: “Quiero que mis hijos sepan que soy lo que soy también gracias a ellos. Me enseñaron a ser padre, me enseñaron a ser fuerte, me enseñaron a amar con intensidad, me enseñaron a disfrutar cada momento con ustedes, me enseñaron el amor de padre, me enseñaron a ser rico cuando me abrazaban y tenía las manos vacías. Cómo no amarlos si son mi bendición. Gracias por ser los hijos que son. Lucas, Mati y Tomi”, indicó Rolo.