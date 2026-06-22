Entre dos ojuka a uno en el bajo

El hecho se registró sobre la calle Paraguarí del barrio Santa Ana de Asunción, resultando víctima Ángel Adrián Sánchez Quintana, de 30 años de edad, quien contaba con antecedentes por hurto agravado y coacción grave. Los supuestos autores son dos hombres también con frondosos antecedentes.

Ambos fueron identificados como Alexis Ramón Saldivar Ríos, mayor de edad, con antecedente por hurto seguido de violencia, y Julio César Saldivar Ríos, de 34 años de edad, quien cuenta con una orden de detención por violencia familiar y antecedente por robo agravado.

Las investigaciones prosiguen a fin de esclarecer totalmente las circunstancias del hecho y poner a los responsables a disposición de la justicia.