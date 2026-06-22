Fiesta de San Juan “eran las de antes”, he’íma historiador

Cada vez falta menos para la fiesta de San Juan, una de las celebraciones más queridas por los paraguayos. Sin embargo, muchas de las tradiciones que marcaron generaciones fueron desapareciendo con el paso de los años. El historiador David Galeano explicó a Crónica porqué varios de los juegos y costumbres típicas ya casi no se ven, especialmente en Asunción y las grandes ciudades.

“Algunos juegos hoy día ya no se realizan en la Capital por el tema de la urbanidad, ya que los festejos son en espacios reducidos. El famoso yvyra sýĩ, por ejemplo, ya no se hace en la Capital, tampoco la pelota tata, el toro candil ni el Pombéro jepe’e, ya que los festejos se hacen en espacios reducidos”, contó.Sobre el origen de la relación entre San Juan y el fuego, Galeano relató que: “Se cuenta que cuando nació San Juan hacía demasiado frío y la madre decidió arroparlo con fuego. Encendió una fogata y lo puso en el centro, por eso el vínculo con el fuego”, explicó.

Otra de las costumbres que fueron perdiendo fuerza es el tradicional tatapýĩ ári jehasa. “Se sigue haciendo en algunos lugares, pero ya más reducido. Originalmente las brasas debían tener tres metros de largo y la persona debía cruzar tres veces. Al final del recorrido debía persignarse frente a la imagen de San Juan y gritar: ‘¡Viva señor San Juan!’ Hoy día eso se hace sobre una brasa de un metro que con un salto ya se pasa”, comentó.Para el historiador, la esencia de la fiesta también fue cambiando con los años. “Hoy día la gente ya solo utiliza el nombre del santo para recaudar. Se hace pro plaza, pro empedrado, incluso se realiza a inicios del mes o después de la fecha. Ya no se respeta el día del santo”, lamentó.

También recordó otras costumbres que prácticamente desaparecieron. “En tiempos antiguos, la gente juntaba paja, la secaba y en la noche del 24 iba a algún lugar público para encender una especie de fogata con esa paja y gritaba el nombre del señor San Juan. Esas tradiciones ya se perdieron totalmente”, contó.

LAS PRUEBAS QUE YA NO SE HACEN HOY DÍA

Entre las pruebas que también van quedando en el recuerdo mencionó algunas relacionadas con la búsqueda del amor. “Las pruebas que ya no se ven también en la Capital son poner el cuchillo en la planta de banana. En la Capital ya es imposible encontrar plantas de banana, aunque en el interior todavía se hace. Lo otro es echar gotas de vela en el agua. Otra de las pruebas que ya no se ven es hacer pasar hambre por 24 horas a una gallina. Los interesados en casarse o tener novio se ponían en círculo con un montículo de maíz y frente a quien comía la gallina sería bendecido con una pareja”, dijo.

COMIDAS TÍPICAS REEMPLAZADAS POR EL ASADITO

La gastronomía tampoco escapó a los cambios. “Otra de las cuestiones que ya no se hacen de la manera en que se hacían antes son las comidas típicas. Hoy día lo más común es preparar comidas menos elaboradas que nada tienen que ver con San Juan, como asadito, lomito o hamburguesas. Antes había mbusia, chicharõ trenzado y lambreado”, dijo.Finalmente, Galeano destacó el valor cultural de esta celebración. “La fiesta de San Juan es única en Sudamérica por las características que tiene. El santo más popular del Paraguay es San Juan. Lastimosamente ahora ya solo se hace para recaudar”, concluyó.