Miss Universo Py 2022 le dio un notición a su mena, ¡van a ser padres!

La Miss Universo Paraguay 2022 Leah Ashmore le dio la mejor noticia del mundo a su mena este fin de semana, coincidiendo justamente con la conmemoración del Día del Padre.

La reina de belleza socializó en las redes sociales que van a ser ¡padres!, posteando unas hermosas fotos de la pareja y un mensaje súper chulina voi.

“Las almas gemelas son tan fuertes, que hemos creado otro corazón latiendo”, escribió la Miss Universo 2022 en su Instagram.

Luego escribió: “¡Feliz Día del Padre!”, felicitando doblemente a su marido Carson Kutuchief, con quien firmó el libro hú en secreto en el mes de setiembre de 2025 en yanquilandia, y fue socializado hace tres semanas atrás en su Instagram.

“Felicidades hermosísima! Dios bendiga ese vientre!”, “se viene el regalo más precioso que vas a experimentar en tu vida!”, “mucho amor para ese bebé!! Que lindo!!”, “¡¡felicidades por esta bendición!!”, “¡congrats bebe, serás la mamá más hermosa la mejor noticia, ¡felicidades seres hermosos!”, “¡felicidades!, que hermosa familia”, postearon los seguidores y amigos de los futuros padres en la web.

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