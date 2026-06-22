La Tyson paraguaya: mordió al poli y quedó presa

Elisa Borjas Almeida de 30 años fue hasta la Comisaría 22 del barrio Don Bosco de Ciudad del Este para retirar a su hijo adolescente detenido, el cual fue aprehendido por circular en motocicleta sin documentos. Una vez allí, la mujer comenzó a cuestionar el procedimiento y a agredir a los policías, llevando a que mordiera a una de las oficiales.

Según se señala en el informe oficial, la mujer va a ser investigada por los delitos de resistencia, agresión a personal policial, exposición al peligro en el tránsito terrestre y transgresión a la Ley de protección de menores. La agente femenina fue convocada para intervenir debido a que ya se estaban registrando forcejeos con la madre.

La señora Almeida fue trasladada a la Comisaría 25 de Mujeres por orden del Fiscal Luis Fernando Escobar. El menor involucrado por su parte fue entregado a su padre mientras continúan las pesquisas.