Paz y Valeria se casaron: “Fue amor a primera vista”

El amor se demuestra de diferentes formas en la vida, en algunas inclusive cruzan fronteras y continentes. Tal es el caso de Paz y Valeria, quienes dieron el sí “hasta que la muerte las separe” el pasado 15 de junio en Madrid, España. Las mismas son oriundas de Encarnación y habían ido a tierras europeas por cuestiones laborales hace un año y medio.

Una de ellas, Paz, conversó con Crónica y contó los detalles de historia de amor. “Tras un año y medio de relación decidimos ir a España a probar mejor suerte en lo laboral. Mucho no tenía que ver por nuestra orientación sexual. Siempre fuimos bien abiertas con nuestras familias, siempre nos apoyaron en todo. Yo soy abogada, licenciada en relaciones internacionales y docente”, contó.

Explicó que “para toda la preparación técnica que yo tengo, las oportunidades eran de igual forma muy limitadas. Esa fue la principal motivación que tuve. Al llegar acá no le conocíamos a nadie, vinimos a probar suerte e hicimos de todo, pero finalmente conseguí un puesto como auxiliar administrativo en una empresa que se encarga de administrar el patrimonio de 2 sociedades. Ya estoy hace 2 años y me va muy bien, tiene bastante relación con el Derecho”.

Paz aseguró que irse a tierras europeas fue toda una apuesta en todos los sentidos. “Cruzar el continente con otra persona es una responsabilidad y un riesgo muy grande y es de lo que hablamos. Entonces ya estábamos hablando de formalizar nuestra relación. Luego de un año de estar acá mi pareja me propuso matrimonio y ahí empezó todo el papeleo larguísimo que nos pidieron, pero finalmente pudimos casarnos”.

En cuanto a cómo se habían conocido mencionó que “fue a través de una amiga en común, coincidimos las 2 en una salida con unas amigas, empezamos a hablar y salimos juntas. Desde el día que nos conocimos estamos juntas y eso ya hace 3 años y medio. Fue amor a primera vista, desde el principio ya nació el amor y hasta hoy día seguimos juntas”.

Estuvieron acompañados de amigos en el casamiento en España.

En enero el festejo con la familia

Paz explicó que “el papeleo se dio muy rápido y no le dio tiempo a mi familia de juntar el dinero para venir a España, los pasajes son muy caros. Nos casamos por civil y lo festejamos con los amigos que tenemos acá. Por esa razón estamos pensando ir a Paraguay y a inicios del año que viene hacer otra fiesta con ambas familias. La idea es hacer algo pequeño y familiar, y hacerles partícipes a ellos también”.

Ya tienen 3 años y medio de relación.

Ambas provienen de una familia católica, explicó

Cuando las mismas alzaron sus fotos de casadas en sus redes sociales recibieron muchas críticas y Paz respondió a las mismas. “La mayoría de la gente habla desde su ignorancia. Yo sé que muchas personas son católicas, yo también me crié en una familia católica. No me burlo ni nada, cada uno sabe lo que hace”.

“Todos saben lo que dice la Biblia y las personas dicen y juzgan las cosas como si fuera que son perfectos y como si fuera que la homosexualidad es el único pecado. En Paraguay hay mucha gente que no se hace cargo de sus hijos, muchas personas que tienen chicos de diferentes padres o madres. Eso también es pecado, porque en teoría los hijos deben nacer por el fruto de un matrimonio”.