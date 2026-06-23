[VIDEO] Al son de Marilina: desde Uganda para alentar a Paraguay

Hypers Kids África es un grupo de danza y acrobacia con base en la localidad de Kampala, Uganda, integrado totalmente por niños y jóvenes de zonas vulnerables de dicho país africano. Utilizan el baile y las redes sociales para intentar escapar de la pobreza, financiar su educación, su alimentación y construir un hogar para los integrantes.

En su cuenta de instagram pueden encontrarse numerosos vídeos bailando distintas canciones características de varios países participantes del Mundial, y para esta ocasión eligieron nada más y nada menos que a “La Reina de la Cumbia”, Marilina, para mandar su apoyo a nuestra selección con su canción “Corazón Mentiroso”.

Los chicos incluso dejaron un mensaje de saludo a nuestro país y a la cantante: “PARAGUAY. GANAREMOS EL JUEVES. Saludos a la reina de la cumbia, Marilina”.