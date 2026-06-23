Sergio Melgarejo, exárbitro y en su momento con insignia FIFA, abogado, político y exasesor jurídico de la Agrupación Especializada, charló con Crónica sobre la regla pyahu y se mostró en total desacuerdo con la expulsión del compatriota Miguel Almirón, quien se había tapado kuri la boca para tirarle alguito al pelotero de Turquía, que voló voi a contarle al soplapitos salvadoreño Iván Barton, quien rajó al compatriota por un “supuesto” insulto.

“Personalmente no estoy de acuerdo con la nueva regla, cada vez estamos matando más el fútbol. Estamos matando el deporte más lindo, porque esto es un deporte de caballeros, es deporte de bravos leones y de repente se escapa algunas palabras”, tiró de entrada voi en charla con tu diario preferido.

Upéi, agregó que “lógicamente no debe de ir en detrimento contra las personas, por ejemplo, lo que estamos siempre tratando de erradicar es por ejemplo el tema del racismo, en eso sí voy a estar de acuerdo cuando se le dice algo en detrimento a la otra persona, pero es muy subjetivo”, siguió.

Luego acotó que “en el ámbito del derecho por ejemplo la subjetividad no existe, tenés que ser objetivo, le acertó no es le pudo haber acertado, por eso no podemos condenar a nadie. Como te dije, yo no estoy de acuerdo en llegar hasta ese punto”, expresó el profesional. “Porque no sabemos qué le dijo, pero reitero, es demasiado arbitrario, sabemos que el arbitraje es arbitrario, pero esto ya es muy arbitrario, ahora de repente, si se le escuchó, si se le entendió, o algo que vaya en detrimento de la persona o el espíritu de la regla de juego por ejemplo, sí”, le bajó.

“INCLINÓ LA

BALANZA”, LE

BAJÓ SERGIO

Sobre la tarea del árbitro salvadoreño Iván Barton, tiró que “desde el minuto cero no me gustó. Entró muy en buen sentido, excitado y querer manejar de esa manera el partido verdad. Inclinó la balanza, cualquier faltita ya era para el otro equipo, ¿por qué?, porque tenían buenos cabeceadores”, he’i.

AVEI VALORÓ

EL LABURO DE

SU COMPATRIOTA

“Para mí estuvo muy bien Gabriel (Alemania vs Costa de Marfil), lo vi de buena manera, sereno, con calma, totalmente diferente del árbitro salvadoreño. Me gustó, pudo haber cobrado alguna falta que no tuvieron tampoco tanta relevancia, pero en general me gustó mucho su trabajo, estuvo bien nuestro compatriota”, remarcó.