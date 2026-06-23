Charros quieren llevar a la Musa del mundial a su país

Naiel Aguilera es una de las figuras mediáticas más buscadas por los medios de comunicación de nuestro país y ni qué decir del exterior.

La “bellura” recibió una invitación para ir a visitar México, propuesta que está siendo analizada por Naiel, debido a sus múltiples compromisos asumidos por la chulinita.

“Existe la posibilidad de que vaya a visitar México próximamente, pero todavía no hay nada confirmado, hay propuestas, pero no puedo decir nada todavía”, dijo Naiel a Crónica.

La paraguayita juky comentó avei que hasta ahora está sorprendida por la reacción de los medios internacionales que se ponen en contacto a diario con ella. “Es algo que nunca imaginé que pasaría tan rápido, pero me emociona y me motiva a seguir creciendo”, dijo la cuerona que dio notas a programas de Colombia, Argentina, México, Ecuador ere eréa.

En cuanto al título que le pusieron loperro al toque como la “Musa del mundial”, explicó que no le molesta en absoluto voi. “Lo tomo con cariño porque nació de la gente y del apoyo que estoy recibiendo. ¿Por qué habría de molestarme?”

Uno de los sueños de la musa es poder representar a Paraguay avei en el concurso de belleza Miss Universo ndaje. “Sin duda es una meta muy importante. Creo que desde ese lugar podría representar a Paraguay con orgullo, mostrar nuestra cultura al mundo e inspirar a muchos jóvenes a perseguir sus sueños”.

La mitãkuña está preparándose a full avei para alcanzar ese objetivo, y se encuentra evaluando sus proyectos sociales para generar impacto en la sociedad.

“Es algo que considero fundamental. Estoy evaluando proyectos y causas con las que me identifico para poder generar un impacto positivo más allá de la competencia”.

Naiel sigue procesando todavía todo el impacto que causó sus fotos en las redes sociales, “la verdad, todo pasó muy rápido. Fueron semanas muy intensas y todavía estoy procesando muchas cosas, pero las estoy disfrutando muchísimo”.

Fotos tomadas con un celu le cambió la vida

La joven contó que las imágenes fueron tomadas con un celu nomás, nada de cámaras profesionales mba’e.

“Me las tomó mi hermana con mi celular. Creo que eso demuestra que cuando algo tiene que llegar a la gente, llega más allá de la cámara que uses. Sinceramente jamás me imaginé que unas fotos pudieran generar tanto impacto y abrirme tantas puertas”, explicó entre risas.