El “ñanandy” convertido en hogar

A través de la cuenta del candidato a concejal por Villa del Rosario, San Pedro, Derlis Cristaldo Pando, se hizo público el relato de “Ña China”, una mujer de más de 90 años oriunda de la localidad, la cual contó cómo a base de esfuerzo y trabajo duro, logró hacerse de un terreno y una casa propia pese a las adversidades.

La mujer explica que fue a trabajar al Chaco como cocinera en su juventud, cobrando apenas unos 500 pesos mensuales. Una vez que logró hacerse con una cantidad importante de dinero, decidió volver a su natal Villa del Rosario en San Pedro.

Otro ciudadano, también oriundo de la localidad, le mencionó que unos familiares suyos contaban con un terreno en la zona pero que no lo ocuparían, ya que tenían que trabajar en Asunción. Ante esto, ofrecieron venderle el pedazo de tierra a “Ña China”, quien lo adquirió por Gs. 7.000 de la época.

Relató que toda la zona en la que hoy se encuentra su casa, en esos tiempos era un “ñanandy”, y que gracias a la ayuda de varios de los pobladores pudo hacerse para su “casita”.