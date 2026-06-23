El verdadero Spiderman perdió en el concurso donde buscaban su doble

Ibai Llanos organizó un concurso para promocionar la nueva película de Spiderman que se prevé estrenar a fines de julio.
El concurso consistió en buscar al Spiderman que más se parezca al verdadero y ha invitado a Zendaya (novia de Tom Holland) para que se parte del jurado.
La actriz tiene que decidir quién es el mejor Spiderman entre todos los que aparecen ante ella, sin saber que su propio novio Tom Holland es uno de ellos.
Entre unos deis participantes que iban pasando, hacían sus malabares y demostraban las habilidades que tenían y donde el propio Holland no logró conseguir.
Al ser rechazado, el actor se sacó la máscara y nadie pudo creer que el propio Holland estuvo participando y ni su novia lo reconoció. “Perdí mi propia competencia” comentó el actor.
Tom Holland lost a contest for best Spider-Man impersonator with Zendaya as one of the judges.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 22, 2026
(Source: IbaiLlanos/YouTube) pic.twitter.com/4AaiD3043D