Encañonaron a nene para robar figuritas del Mundial

Un vendedor de figuritas del álbum oficial de la Copa del Mundo 2026, sufrió un violento asalto por parte de un hombre que se había contactado con él para hacerse con las láminas. La venta se había acordado por WhatsApp, pero al llegar los compradores al lugar del encuentro, sacaron un arma de fuego e intentaron quedarse con las cajas.

Según el relato de la víctima, en un momento uno de los malvivientes le pidió abrir la caja para ver la mercadería, en ese momento, otro de ellos se dirigió al hijo de 7 años del comerciante que se encontraba acompañándolo. Al percatarse de su edad, directamente decidió ponerle una pistola en la costilla.

El hombre, lejos de entregar su producto, se intentó defender con las tijeras que tenía para abrir las cajas, y aunque los delincuentes efectuaron disparos hacia la vía pública para intimidarlo, de todas maneras no pudieron llevarse nada.

Según el relato del comerciante, el objetivo de los delincuentes era quedarse con las cajas con las láminas, ya que esta estarían valuadas en 4 millones de pesos chilenos.