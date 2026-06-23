“Kuña’i” y “botonazo”, adjetivos para el turco

Para el exdelantero de la Albirroja, el jugador turco que delató a “Miggy” fue un “kuña’í”.

“Estoy en total desacuerdo con la regla. Fijate lo kuña’i que es el tipo al ver que Almirón tapa la boca, va y lo denuncia con el árbitro sabiendo la regla. Hay que agradecerle a Vinícius esto”, señaló a la 1020 AM.

Por su parte, el ex DT de Olimpia, Martín Palermo, coincidió con “Pipino” y le pegó al turco. “Es muy difícil, ahora, el otro botonazo que va a decirle. A él hay que echarlo por botón. Porque no puede hacer eso con un colega. Que lo llame el árbitro o el juez de línea”, expresó.