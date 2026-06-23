La odisea de la “maína” para la foto con Alfaro

La maína de la “O”, Rosy Alderete, suma aventuras a su travesía por yanquilandia. Salió a andar en monopatín con una ami, recorrían la calle Pier 39, les llegó la info que el profe Gustavo Alfaro estaba por la misma zona paseando y ahí se pusieron en campaña para encontrarlo y saludarlo.

“Estamos queriendo cazar al ‘Cazador de utopías’”, comentó Rosy en un video que realizó y donde se la vio cansada de andar de aquí para allá en monopatín. La cuerona iba por la foto que no pudo tener en Paraguay con el DT.

“Fue una intensa búsqueda que dio sus frutos”, dijo entre risas la cuerona en charla con Crónica. ¿Fanática piko es la maína? ¡Ndi bárbaro! La aventura en la ciudad gringa fue un verdadero éxito porque al estilo cazadoras de instantáneas Rosy y su amiga fueron detrás del cazador de utopías y consiguieron eternizar el momento con las cámaras.

En su relato, la cuerona cuenta que el seleccionador albirrojo estaba de paseo con su familia, disfrutando del permiso luego de la victoria contra Turquía. Alfaro muy amable accedió a las fotos y de la emoción, pero también entendiendo el compartir familiar, ella solo pudo decirle, “gracias profe, es que demasiado quería una foto contigo en el mundial. Disculpa por la molestia”, y ahí lo dejó seguir con su vida.

Jamás la yeta

Los arrieros mala onda tiraban que Rosy era yeta y que por eso ndaje la Albirró no le ganó a los yanquis. Pero ya en el encuentro contra Turquía el resultado fue otro. “Acá está para todos los que decían que era yeta”, respondió a todos los mala onda que le trozaban por la cábala que metió esa noche. Según su anunció la ropita interior que juega todos los partidos con el Olimpia estuvo presente con ella desde las gradas.

La cuerona ya piensa en el jueves y lo volvió a confirmar para Crónica, esa misma tanguita es la que tenga puesta para alentar a la Albirroja. Lo cierto es que aparte de alegrar la vista de loperro, todo es válido si es que Paraguay tiene su pase a la siguiente fase mundialista.