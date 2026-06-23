La vecina le acosaba pero él terminó siendo denunciado, afirma

Lo irónico del caso, es que todo comenzó cuando la acusada, de nombre Silvia Lorena, empezó a gritarle al hombre, Arnaldo Rojas, porque supuestamente la estaba mirando. “¿Qué lo que mirás hacia mi casa? ¿Me querés comer o qué? Me acosas, te voy a denunciar”, le habría gritado la mujer.

Esto habría ocurrido una madrugada en que el señor Rojas volvía de dejar a su esposa en el Hospital. Al encontrarse de nuevo con su señora, el esposo le contó lo sucedido y decidieron acudir a la Comisaría para hacer la denuncia, la cual no fue tomada, según el relato.

El mismo día, a partir de las 10:00, mientras Arnaldo estaba trabajando con una desmalezadora, la vecina volvió a increparlo, momento en el que se bajó los pantalones para mostrarle las nalgas y decirle “acá está, nunca me vas a comer”. Este momento incluso fue captado en vídeo.

De manera contradictoria, el señor Rojas mencionó que luego de todo esto, la mujer solía pasar con su equipo a todo volumen para gritarle “mi amor”.

La cosa escaló a un punto mucho más serio cuando la vecina supuestamente intentó atropellar a las hijas de Arnaldo cuando volvían de la escuela. Este fue a reclamarle pero la mujer terminó denunciándolo para presentar una orden de alejamiento.

Arnaldo agregó que la mujer hasta habló de matar a su esposa, a la par que asegura que tiene vídeos de la vecina bailando frente a su casa. El hecho ocurrió en el barrio Rojas Cañada de Capiatá.