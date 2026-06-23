Farándula

“Lapa” de Tim Payne ya salió al paso de cueronas

La esposa del jugador neozelandés que llegará al Olimpia dejó en claro que vendrá con él a nuestro país luego de los constantes piropos de las paraguayas a su marido.

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Tim Payne y su esposa.

La esposa de Tim Payne, Michelle Peters, no tardó en salirle al paso a las chicas que ya se preparan para darle la “bienvenida” a su marido, próximo jugador del Olimpia a partir del final del Mundial que se encuentra disputando con la selección de Nueva Zelanda. La señora de Payne dejó en claro que vendrá al país con él y su hija.

Apenas se supo de la llegada del jugador oceánico al franjeado a través de redes sociales, la madrina del Olimpia, Rosy Alderete, no tardó en dejarle un comentario diciendo “más que bienvenido, acá te vamos a tratar como merecés”.

Pero Rosy no fue la única, hay muchas cueronas que ya manifestaron su interés por conocer a Payne y le dejaron algún que otro piropo.

La madrina del decano llegó incluso a decir que se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, por lo que estaría más que gustosa de enseñar al neozelandés todo sobre la cultura paraguaya antes de llegar a nuestro país.

Michelle Peters, esposa de Tim Payne, es fotógrafa de bodas y tiene raíces en Costa Rica, por lo que los piropos en español no se le escapan.

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