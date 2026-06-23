¡MESSISTÓRICO!

A Lionel Messi no hay con qué darle. Si el arranque que tuvo el “10” de Argentina en la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo, marcando un triplete, y siendo la gran figura de su equipo, ya de por sí fue espectacular, para que no queden dudas lo ratificó con un doblete este lunes en la victoria de la actual campeona del mundo 2-0 ante Austria, con dos goles más y liderando a su equipo.

El “10” tuvo otra jornada memorable y agrandó su historia en los mundiales, dejando ya atrás a Miroslav Klose y quedando como el mayor goleador en la historia de las Copas del Mundo con 18 tantos, dos más que el alemán y con, por lo menos, dos partidos más por delante.

Y eso que a los 9 minutos del partido se dio el lujo de desperdiciar un penal. Quiso colocar su remate muy esquinado y se le fue larga.

Igual, no se hizo drama. Media hora después le puso el moño a una gran jugada colectiva apareciendo como siempre en la cabecera del área para definir y poner el 1-0 con un zurdazo colocado y potente.

Sobre el final del partido encabeza una contra, asistencia para que Julián Álvarez defina, pero el golero le tapa el remate, la pelota le queda a Paredes que lo asiste al “10”, se la lleva de taco, busca el espacio, remata, le vuelve a quedar el rebote y ahí no perdona para liquidar el expediente. Messi llegó así a su quinto gol en esta Copa del Mundo 2026, sigue haciendo historia y de su mano la “Scaloneta” ya se anota en los dieciseisavos de final.

“Estaba con mucha bronca porque el penal lo erré y lo pateé muy mal. Por suerte lo pudimos revertir. Estoy feliz por el resultado y la clasificación. Fue muy duro. Era importante sumar seis puntos”, señaló Leo tras el triunfo.

EL MUNDO SE RINDE A LOS PIES DE MESSI

Las redes sociales una vez más explotaron con el doblete de Messi. El “10” argentino acaparó todas las portadas de los medios y sus fanáticos inundaron la red con todo tipo de dedicatorias. La propia Conmebol también sacó pecho con una gráfica de Lionel y la frase: “¡El único máximo goleador de la historia de la Copa Mundial FIFA!” También la cuenta oficial de la FIFA destacó al capitán argentino. ¡𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒗𝒊𝒗𝒂! ¡Lionel Messi es el máximo goleador histórico de la Copa Mundial FIFA!”, tiró.