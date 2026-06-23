Metaleros de Kuazar enseñan a los europeos a hablar guaraní

Kuazar, banda paraguaya de trash metal oriunda de Ciudad del Este, hizo historia este pasado finde tocando en dos de los festivales más importantes de Europa, siendo estos el Hellfest Open Air de Francia y el Graspop Metal Meeting de Bélgica. En este último no solo conquistaron al público, sino que además hicieron que los asistentes hablaran en guaraní.

La banda incluso se dio el lujo de enseñar algo de historia paraguaya a los metaleros del viejo continente, contando la historia de la cruenta Batalla de Acosta Ñu antes de tocar su canción inspirada en ella, “Machete Che Pope”. Fue el título de este tema el que los integrantes de Kuazar hicieron que el público repita.

Así mismo, antes de tocar su última canción, “Kuriju”, los metaleros pidieron a la gente que repitiera el título antes de comenzar, con el público belga respondiendo positivamente.