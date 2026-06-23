“Miggy” solo estará fuera por un partido

La FIFA finalmente determinó que el jugador paraguayo, Miguel Almirón, solo tendrá un partido de suspensión por la roja directa que recibió el pasado sábado durante el juego ante Turquía por el Mundial, el cual nuestra selección ganó 1-0 con gol de Matías Galarza. Lo normal es que por una roja directa el jugador reciba dos partidos.

De esta manera, “Miggy” no podrá jugar ante Australia el próximo jueves, pero estará disponible para el eventual juego de segunda ronda si es que Paraguay logra clasificar.

La polémica regla que prohíbe taparse la boca durante los partidos nació a raíz de un match de la Champions en el que el jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., acusó a su rival del Benfica, Gianluca Prestianni, de taparse la boca para lanzarle un insulto racista.

La reglamentación es sumamente polémica y se ha ganado numerosas críticas, siendo Miguel Almirón el primer jugador que ha sido sancionado por esta falta disciplinaria.