Ñande representante se ubicó en 4°. lugar en concurso internacional de señoras

La Mrs. Paraguay Classique Globe 2026, Paz Oviedo, representó dignamente al país en el certamen internacional Mrs. Globe Classique 2026, realizado en California, yanquilandia.

Paz Oviedo consiguió ubicar a Paraguay en lo más alto del podio internacional al conquistar el cuarto lugar de la competencia.

“No existen palabras para describir tanta emoción! Oficialmente dejamos la bandera de Paraguay en lo más alto de la élite internacional”, escribió Paz en sus redes sociales.

Luego compartió con sus seguidores que es la primera vez que una compatriota llega hasta ese puesto ndaje.

“Por primera vez en la historia de este prestigioso certamen, nuestra nación llega al podio mundial en California, USA. Este no es solo un logro personal, es la demostración de que la mujer paraguaya está para grandes cosas ante el universo”.

La representante de nuestro país agradeció avei a la presidenta de la organización, Dr. Tracy Kemble, por la experiencia vivida. “Infinitas gracias a la presidenta de la organización, Dr. Tracy Kemble, por una experiencia transformadora y a cada uno de ustedes que desde Paraguay y todos los rincones del mundo me hicieron llegar su amor, sus votos y su energía. ¡Llevamos este trofeo a casa con el orgullo de ser paraguaya!”

Este certamen internacional se destaca por su enorme compromiso social, ya que todo lo recaudado a través de las votaciones va directamente a la fundación “Women In Need”, iniciativa enfocada al rescate y empoderamiento de las mujeres en situación de vulnerabilidad a nivel global.