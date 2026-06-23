¡Ndaipori kyhyje carajo!: “Me salió del alma”, he’i

Mateo Rodas, un paraguayo residente en Miami, EE.UU., viajó con un grupo de amigos para ver a Paraguay ante Turquía, por la segunda fecha del Mundial 2026, en la zona de Santa Clara, estado de California. Los mismos fueron entrevistados por la cadena Fox de Estados Unidos, y tras haber respondido en inglés, le metió una frase en el dulce idioma guaraní, el cual se hizo viral en redes. “Ndaipori kyhyje carajo”, rematando con un “¡vamos Paraguay!”

El mismo conversó con Crónica y dio sus sensaciones al respecto. “El periodista estaba entrevistando a un par de compatriotas y luego me tocó a mí. Me salió del alma tirar esa frase en guaraní, me salió del alma”, contó.

Todo el trajín valió la pena tras el triunfo ante Turquía.

Detalló que “el periodista estaba haciendo unas preguntas antes, me dijo que cómo se llama lo que nosotros normalmente hacemos ‘el mongaru’, sabían que no hacemos ‘choca los 5’ ni los puños. Le expliqué cómo se decía y después ya me preguntó por las expectativas del partido”.

“Ahí fue que le tiré la frase en guaraní y el periodista no sabía dónde meter la cara (risas). Después de cortar la transmisión se acercó a preguntarme qué era lo que había dicho, si no le había tirado algún tipo de hechizos, por si acaso, porque no tenía ni idea en qué idioma le hablé. Ahí le expliqué qué es guaraní y que significa que no teníamos miedo y que vamos siempre al frente”.

Sin entradas

Rodas explicó cómo fue que consiguieron la entrada sobre la hora. “Salimos sin entradas para el estadio. Llegamos y a través de un colombiano pudimos conseguirla. Nos costó 100 dólares a cada uno. Tuvimos que llorarle para que nos diera la entrada. Le contamos nuestra historia, que viajamos 6 horas en avión, que no teníamos hotel y teníamos que regresar de inmediato a Miami después del partido”, he’i.

Se fue con un grupo de 6 amigos desde Miami.

Varias estafas por el tema de los accesos

Mateo explicó “las expectativas para el partido ante Australia son enormes. Queremos ir de vuelta para el tercer partido, pero el tema de las entradas es lo que nos está atajando, no estamos pudiendo conseguir. Solo hay de revendedores y hay muchas estafas en ese sentido. Tengo muchos amigos que perdieron dinero por culpa de eso”.