Omano anga una señora al volante en Luque

de su camioneta en la mañana de este martes.

La fallecida fue identificada como Gloria Beatriz Moreno Ríos, y se especula con que la causa de su muerte fue un infarto fulminante. Los vecinos notificaron a las autoridades lo ocurrido luego de percatarse de que el vehículo de la mujer no se movía posterior a que esta lo orillara para salirse del camino.

El hecho ocurrió sobre las calles Héroes del Chaco y Carlos Antonio López de la ciudad de Luque, justo detrás del Estadio Feliciano Cáceres del Sportivo Luqueño.

Los reportes señalan que la víctima ya venía sintiéndose mal al volante, por lo que decidió encostarse y murió al volante.