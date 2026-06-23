Oñeentrega el suboficial que habría participado de megaasalto en Santa Rita

Se entregó el suboficial acusado de estar involucrado en asalto en Santa Rita.

Néstor Iván Ramírez Marín, suboficial sindicado como parte importante de la gavilla que la semana pasada asaltó sucursales bancarias en Santa Rita, decidió entregarse este lunes por la mañana junto con su abogada Emiliana Sanabria en la Comisaría 14 de la zona de Melgarejo, en Colonia Independencia, Guairá.

Cabe señalar que el ahora detenido ya contaba con una orden de captura previa por un asalto ocurrido en una empresa minera en Paso Yobái.

Hasta el momento, ya han sido imputadas seis personas en el marco de la investigación del megaasalto. Estas son Ismael Huespe Ortiz (58), Cuevas Yegros (56), Ramón Leonardo Bogado (39), Emanuel Cidade Campos (23), alias Guaraní, Leandro Portillo Achucarro (30) y Adriana Barboza Balmori (34).