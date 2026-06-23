Poli quedó con 8 puntos tras pelea partido hápe

Se pudrió todo en un duelo en la liga luqueña.

Sarambi oiko tras el duelo entre los clubes 25 de Noviembre y Capitán Insfrán, en duelo disputado en la cancha del club Sport Primavera de Luque. Hubo batalla campal entre jugadores, hinchas y policías.

Tras la intervención policial de los agentes de la Comisaría 3a Central, un agente resultó herido en la cabeza, sufriendo una lesión que requirió ocho puntos de sutura. Atendiendo a la magnitud de la violencia, los agentes utilizaron balines de goma para dispersar a los involucrados y controlar la situación.

El agente herido fue Alexander (32), de la mencionada comisaría. El comisario Gabriel Rivas sostuvo a La Tribu 650 AM que “todo empezó tras culminar el partido de reserva, el público arrojó una botella de agua a los jugadores y estos reaccionaron”.

“Nuestro personal fue avasallado en cantidad, por eso se tuvo que recurrir a la fuerza conforme a derecho. Un personal nuestro recibió un cascotazo en la cabeza. El árbitro de la reserva también fue herido y formuló su denuncia”, precisó.