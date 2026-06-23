Si se va Martin Arias, mirá por quién pide la gente

Desde hace unos días el nombre de Martin Arias está sonando fuerte porque al parecer abandonaría a Cerro Porteño.

Ndaje el arquero comentó que por temas personales, se retiraría del club, y se comenta que iría a parar al Nacional de Uruguay donde el DT sería el exCerro Jorge Bava.

Los muchachos tristes porque se iría un gran arquero, pero ya tiran nombres de su posible sucesor.

Hay gente que está pidiendo por el regreso de Jean Fernándes, quien estuvo atajando en el Ciclón por unos cuatro años, hasta que partió al América de Cali de Colombia.

Si se va Alexis Martín Arias creo que Cerro debe ir por este arquero, Jean Fernandes creo que encajaría perfectamente en este equipo😮‍💨 pic.twitter.com/XPtucYbSI6 — Mikel #7 (@ever_mikel_2) June 21, 2026