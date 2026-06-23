¡Tranquilo na kapé! Quemó su moto porque no arrancaba

En la noche del pasado domingo, un desconocido habría quemado su propia motocicleta luego de un desperfecto mecánico que no pudo resolver. Un testigo alertó a los policías, que al llegar solo encontraron el biciclo con las marcas causadas por el fuego.

El hecho se registró alrededor de las 22:00, en el camino entre la colonia Dolores y el casco urbano. Los efectivos de la subcomisaría 39 explicaron que el denunciante fue una persona que no quiso identificarse por temor a represalias, presentándose en la oficina de guardia para alertar que una motocicleta fue incendiada.

Explicó que el conductor del biciclo le habría prendido fuego porque no arrancaba.

Los agentes fueron a verificar y hallaron el biciclo en llamas, procediendo a arrojar tierra para sofocar el incendio. La motocicleta es una Taiga TL150-2T, color rojo, con chapa 333-AAJA, en proceso de inscripción. La moto no contaba con ninguna denuncia.