Un aplauso para el asador, Toto es el 10 de la parrilla

Bien cheto el asadito que metió el periodista deportivo Toto González en yanquilandia. Nada que ver con Paraguay, el carbón pasó a la prehistoria. Una parrilla a gas, carne de primera y a preparar el menú que todos los paraguayos amamos, un alto asado. “No le estoy manejando tanto todavía hína, por eso es que algunos más morochos y otros más rubios”, dijo en un videito para referir el color de la cocción de sus cortes carnívoros, panchitos y el locote rojo con queso en el medio.

El periodista de La Tribu 650 AM, enviado a yanquilandia para la cobertura mundialista, contó en otro video que para calmar un poco la ansiedad, meditar y recargar energías irá a pasar unos días en la cuna de California, San Diego. Así encara la concentración de cara a lo que se le viene a Paraguay el jueves, contra Australia en el último partido de la fase de grupos.

Toto dijo en charla con Crónica que su Día del Padre fue uno de los más nostálgicos porque pasó lejos de sus pequeños. Pero lo purete es que pese a lo lejos que está de la familia, le hicieron un álbum mundialista donde la estrella es el solito.