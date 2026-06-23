Un lío amoroso casi termina en velatorio

Una batalla campal ocurrió este fin de semana en el centro mismo de Concepción, en donde una mujer fue agredida brutalmente y al parecer inclusive intentaron asesinarla, ya que las que la atacaron tenían un kyse bien en el puesto policial N° 10 del barrio Primavera y sindicó como responsable a Miguela, del barrio Porvenir, y María Alexandra, del barrio San Luis. La doña conversó con Crónica y relató todo el calvario que le tocó vivir a su hija.

“Yo recibí más críticas en vez de apoyo por lo que le pasó a mi hija. Gracias a Dios no le trajeron en un cajón, porque le ayudó su prima. En realidad estas 2 chicas le atacaron por tóxicas. Primero la persiguieron en el baño y luego ya en la avenida. Fue tras el partido de Paraguay, que había mucha gente en las calles por el festejo. Nosotros hicimos la denuncia ayer (por el domingo)”.

Continúa diciendo las mujeres a quienes indicó como responsables “son mayores y no debieron de atacar así. Mi hija no conocía a la ex de su pareja, ni entendía por qué fue atacada. Recién ahí el muchacho le avisó que su ex estaba en el lugar”.

“Él justamente le había dejado a esa mujer por ser así. Mi sobrina practica defensa personal y eso le salvó. O sino le iban a matar a mi hija. Se ve muy bien que tenían un cuchillo en el video. Mi hija quedó con muchos golpes y heridas en el cuero cabelludo tras la pelea”, finalizó.